L’Amazonie, enjeu majeur de la présidentielle au Brésil

Mais ces sujets ont été relégués au second plan de la campagne électorale, plutôt axée sur le pouvoir d’achat et l’accroissement de la pauvreté, dans un pays où plus de 30 millions de personnes souffrent de la faim.

Scott Denning, spécialiste américain des changements climatiques à l’université du Colorado, ne suit pas la politique brésilienne, mais observe de près la situation de l’Amazonie, dont 60% de la forêt se trouve au Brésil.

Selon une étude récente, l’Amazonie brésilienne est déjà passée de "puits de carbone" à source de CO2, relâchant sur la dernière décennie 20% de plus de ce puissant gaz à effet de serre qu’elle n’en a absorbé.

Et ces émissions provenant d’Amazonie ont doublé lors des deux premières années du gouvernement Bolsonaro.

"Quatre ans de plus (de mandat pour Bolsonaro), cela représenterait beaucoup de CO2. L’Amazonie est une éponge à carbone, mais en ce moment, on coupe et brûle les arbres à un rythme trop rapide pour qu’ils repoussent", explique Scott Denning.

"Le reste du monde met tout en œuvre pour réduire les émissions, mais Bolsonaro va dans la direction opposée", insiste-t-il.