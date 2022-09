L’Amazonie brûle à la "nouvelle frontière de la déforestation"

Pour les habitants de Porto Velho, capitale de l’Etat de Rondonia, ce mois d’août a été particulièrement difficile. "J’ai l’impression qu’il y a eu trois fois plus de fumée que l’an dernier. C’est nocif, surtout pour les enfants qui ont des problèmes respiratoires", déplore Francisco Alan Ferreira da Silva, chauffeur de 33 ans.

"C’est horrible, le matin il y a un énorme brouillard, le soleil est tout rouge et il fait très chaud. Et quand on ouvre la fenêtre, on peut voir des particules de cendres entrer dans la pièce", renchérit Joyce Milena, assistante administrative de 24 ans.

La déforestation et les feux de forêt ont connu une forte recrudescence sous le mandat du président Bolsonaro, qui brigue la réélection dans un mois. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, la déforestation moyenne annuelle en Amazonie brésilienne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.