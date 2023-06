L’Alstroemeria, une belle vivace à la superbe floraison estivale

L’Alstroemeria (alstromère) est originaire des Andes (Pérou, Chili). La plante a été rapportée sur le vieux continent par les conquistadors d’où le nom commun de l’alstromère : le lis des Incas. Elle s’est naturalisée en Espagne comme dans d’autres pays du monde au climat agréable. On peut voir des alstromères dans la nature aux Iles Canaries, à Madère, dans certains états des Etats-Unis, en Australie et encore en Nouvelle-Zélande.

Elle a été repérée en Espagne par Claus Alströmer, un botaniste suédois, lors d’un de ses voyages. On est au 18e siècle. Il tombe sous le charme de la plante et l’envoie à Carl Linné, un naturaliste suédois qui a consacré sa vie à nommer et classer l’essentiel des espèces vivantes (faune et flore) connues à son époque.