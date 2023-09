L’alphabétisation : un défi essentiel face à la déferlante du "digital par défaut, partout", y compris en Belgique

Lire et bien comprendre un courrier administratif, répondre à un email, se renseigner sur internet… Pour réaliser tout cela, il faut deux compétences précises : savoir lire et savoir écrire. Pour une personne sur dix en Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est compliqué. La Première en parle ce vendredi avec Cécilia Locmant, chargée de communication et de campagne pour l’ASBL Lire et Écrire, en cette journée internationale de l’alphabétisation.

L’analphabétisme donc, un problème qui toucherait 10% de la population de la FWB. Une approximation plutôt puisque c’est, en fait, assez compliqué de savoir quelle proportion précisément de la population rencontre ce type de problème. Un chiffre extrapolé, basé sur des enquêtes internationales qui ont été réalisées dans des pays limitrophes et qui ont plus ou moins la même configuration socio-économique que nous. Et on estime qu’on est encore très bas en France, en Flandre, ailleurs, les chiffres varient entre 7, 10, 12, 14%.