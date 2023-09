L’Alphabet dating : l’abécédaire qui aide les jeunes en amour

Pour contrer cette peur, les jeunes utilisateurs se rejoignent sur le fait que partager des moments de qualité leur permettrait de se sentir plus proche de leur partenaire et ainsi de créer plus facilement une relation. D’après une autre étude* de l’application de rencontre Bumble, près d’un jeune sur deux (46%) se réjouit de partager ces moments de sport et de convivialité dans le cadre d’un rendez-vous amoureux, tandis que 17% des jeunes âgés de 25-34 ans auraient même déjà fait semblant de connaître un sport pour séduire l’autre.

Les applications de rencontre ont d’ailleurs déjà compris cette tendance puisqu’elles proposent des idées d’activités directement sur leur application.

*L’enquête a été réalisée sur 1012 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 01 au 03 septembre 2023. L’enquête a été réalisée sur 1002 adultes français représentatifs de la population âgée de 18 à 34 ans. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 17 au 27 août 2023.