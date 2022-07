Plante millénaire, l'aloe vera pousse à l'origine dans des régions, pays et continents où il fait chaud, et tout particulièrement en Afrique du Nord, en Amérique du Sud et en Méditerranée. Elle se distingue par sa capacité à stocker une importante quantité d'eau dans ses feuilles ainsi que par ses nombreux composés actifs, offrant une foule de bienfaits. En cosmétique, c'est le gel d'aloe vera, extrait de la feuille via une technique de pressage particulière, qui comblera votre peau de ses mille et une vertus.