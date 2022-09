L’allulose, un sucre naturel qui ne fait pas grossir mais qui n’est pas encore autorisé

Mais ce n’est pas son seul atout. D’abord, c’est un sucre naturel. On le trouve dans les végétaux, et particulièrement dans le raisin, les figues, les kiwis, en toutes petites quantités. On peut aussi l’extraire depuis de la fécule de maïs ou du sucre de betterave. On l’a découvert dans les années 1940 en menant des recherches sur le blé.

Et puis, son autre avantage – et non des moindres, c’est son apport faible en calories, soit seulement 0,4 kilocalorie par gramme. Par comparaison, cela correspond à 10% de ce que contient le sucralose, un édulcorant de synthèse dont le pouvoir sucrant est 600 fois plus intense que le sucre. Et surtout, l’allulose ne fait pas monter la glycémie contrairement au sucre conventionnel, ce qui le rend particulièrement intéressant pour des régimes prescrits aux personnes diabétiques ou souffrant d’obésité.