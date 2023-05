L'Allemand Thorsten Fink, nouvel entraineur de Saint-Trond, succède à Bernd Hollerbach

"Double champion et vainqueur de la coupe avec le FC Bâle, vainqueur de la coupe et de la Supercoupe avec Vissel Kobe, Fink a remporté des succès en tant qu'entraîneur dans différents pays", explique son nouveau club dans un communiqué. "Je suis ravi de rejoindre STVV et de faire partie d'un club avec une histoire aussi riche et des fans passionnés. Être à la veille de la 100e saison (le club fêtera son centenaire la saison prochaine, ndlr) le rend encore plus spécial", a déclaré le nouveau coach trudonnaire. La durée de son contrat au Stayen n'a pas été précisée.