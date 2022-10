L’Allemagne voit la Belgique comme un partenaire clé dans la crise climatique

De son côté, la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a plaidé pour une réponse concertée à la crise énergétique. "La Russie ne peut plus être considérée comme un fournisseur fiable", a-t-elle avancé. "Le gouvernement belge a proposé un train de mesures pour atténuer les effets de la crise sur les citoyens et les entreprises. Je sais que les autorités allemandes ont fait de même. Mais tout comme les objectifs climatiques ne peuvent être atteints que si nous travaillons ensemble, notre réponse à long terme à la crise énergétique ne peut être efficace et effective que si elle est européenne", a-t-elle ajouté.

Pour Mme Lahbib, le plafonnement du prix du gaz aurait pu intervenir plus tôt. "La Belgique plaide depuis le printemps pour limiter les prix du gaz au niveau européen afin de garantir la sécurité d’approvisionnement", a-t-elle rappelé, tout en proposant que l’Union européenne procède à des achats groupés afin de pouvoir négocier de meilleurs contrats avec les pays tiers. "Nous sommes dans le même bateau, nous devons donc nous assurer que nos actions sont coordonnées", a-t-elle ajouté.

La ministre belge a ensuite appelé l’Allemagne à prendre les devants, conjointement avec la Belgique, en matière de transition énergétique, de sécurité d’approvisionnement et de résilience climatique. "Aujourd’hui, nous devons placer les défis climatiques et énergétiques au cœur de notre engagement. C’est une nécessité pour notre projet européen commun", a conclu M. Lahbib.