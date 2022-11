L'Allemagne va qualifier de génocide la famine ukrainienne des années 30

"Dans la perspective actuelle, il est donc évident qu'il s'agit d'un génocide sur le plan historique et politique", ajoute-t-il.

Cette classification comme génocide, un concept forgé lors de la Seconde guerre mondiale, revêt aussi une signification actuelle, avec l'invasion russe de l'Ukraine.

"Une fois de plus, la violence et la terreur doivent priver l'Ukraine de ses bases vitales et soumettre l'ensemble du pays", souligne le député écologiste Robin Wagener, un des initiateurs du texte. Qualifier l'Holodomor de "génocide" est un signal d'avertissement, selon lui.

Le président russe Vladimir Poutine "s'inscrit dans la tradition cruelle et criminelle de Staline", dénonce en outre M. Wagener.