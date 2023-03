L’Allemagne souhaite acquérir des chars Leopard suisses hors service, avec garantie de maintien dans l’OTAN

Dans sa réponse du 1er mars à l’Allemagne, Mme Amherd a expliqué qu’une cession éventuelle d’une partie de ces vieux chars nécessitait leur "mise hors service" par le Parlement, indique le DDPS.

L’armée a, indépendamment de toute décision du Parlement, procédé à des clarifications préalables qui lui ont permis de conclure qu’il serait en principe possible de renoncer à un nombre "limité" de chars de combat s’ils sont mis hors service, déduction faite des besoins propres de la Suisse. Il est prévu que le gouvernement suisse prenne également position lundi à ce sujet en réponse à des questions au Parlement.

Le débat sur la neutralité agite la Suisse depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Si le pays alpin – qui ne fait pas partie de l’Union européenne – a adopté toutes les sanctions instaurées contre la Russie par Bruxelles, il s’est en revanche montré inflexible sur sa neutralité militaire.

Bien que pressé par Kiev et ses alliés d’autoriser la réexportation d’armes et de munitions suisses vers l’Ukraine, le gouvernement a jusqu’à présent balayé les demandes formulées par l’Allemagne, l’Espagne et le Danemark.

Diverses initiatives sont en cours au Parlement en vue d’assouplir ces règles mais aucune décision n’est attendue avant plusieurs mois.