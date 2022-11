L’Allemagne sort la tête de l’eau et arrache un partage face à l’Espagne dans un groupe E très indécis

L’Espagne et l’Allemagne se sont quittées sur un partage 1-1 dans cette deuxième journée de la phase de groupes. La Roja a assez longuement dominé cette rencontre et a eu de nombreuses occasions d’augmenter son avance. Mais les changements effectués par Hansi Flick à la 70e minute – entrées de Leroy Sane, Niclas Fullkrug et Lukas Klostermann – sont parvenus à peser davantage sur la défense espagnole qui a finalement craqué sur une patate de Fullkrug à la 83e minute. C’est Alvaro Morata qui avait débloqué la situation en faveur des hispaniques peu après l’heure de jeu.

L’Espagne tentera de décrocher la première place du groupe face au Japon, alors que l’Allemagne jouera sa qualification contre le Costa Rica.