L'Allemagne se sépare de son sélectionneur Hansi Flick, à neuf mois de l'Euro-2024 à domicile

À neuf mois de l'Euro-2024 à domicile, le sélectionneur allemand Hansi Flick a été démis de ses fonctions au lendemain d'une humiliation en match amical contre le Japon (4-1), a annoncé la Fédération allemande (DFB) dans un communiqué, dimanche.

Pour le match amical de mardi soir (21h00) à Dortmund contre la France, c'est l'actuel directeur sportif Rudi Völler, le sélectionneur des U-20 Hannes Wolf et Sandro Wagner qui assureront l'intérim avant que la Fédération ne choisisse le successeur de Flick pour le Championnat d'Europe (14 juin-14 juillet). "L'objectif est de trouver un remplaçant à Hansi Flick le plus rapidement possible", confirme le communiqué de la DFB.