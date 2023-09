L’Allemagne se ressaisit et inflige à la France sa première défaite de l’année

L’Allemagne s’est imposée face à la France en match amical ce mardi. La Mannschaft a pu compter sur l’inusable Thomas Muller pour ouvrir la marque, avant que Sané ne double la mise en fin de match. Les Allemands sont parvenus à venir à bout des Bleus qui connaissent pour la première fois de l’année la défaite.

L’Allemagne est en crise après une nouvelle lourde défaite (1-4) face au Japon, la quatrième en cinq matchs. Hansi Flick en a fait les frais et les Allemands doivent donc se reprendre à moins d’un an de l’Euro qu’ils disputeront à domicile. Si Rudi Voller assume l’intérim, l’Allemagne va devoir se trouver un nouveau coach, mais devait surtout redorer son blason lors de ce match de gala face à la France.

Et les Allemands se mettent rapidement en confiance puisque Thomas Muller trouve la faille dès la 4e minute. Trouvé en retrait tout près du petit rectangle sur une passe de Henrichs, l’attaquant du Bayern contrôle le ballon et fusille Maignan qui ne peut rien faire (4e).

L’Allemagne n’est pas flamboyante mais a déjà fait une différence qui s’avérera décisive puisque la France n’a jamais réussi à recoller au score, malgré quelques occasions.

La Mannschaft a même doublé la mise à quelques minutes du terme par Sané, bien lancé dans le dos de la défense par Havertz et qui a conclu par un plat du pied au deuxième poteau (87e).

Les Bleus ont ensuite hérité d’un penalty une minute plus tard pour une faute sur Camavinga. Griezmann n’a pas tremblé et a trompé Ter Stegen d’une frappe croisée à ras de sol.

Mais la France ne reviendra pas et le marquoir affiche donc 2-1 au coup de sifflet final. Une victoire de prestige qui fera du bien aux Allemands, d’autant plus que c’est la première défaite infligée à la France en 2023, et les Bleus n’avaient même encore jamais encaissé cette année.