L'Allemagne reconnaît comme génocide "l'Holodomor", la famine des années 30 en Ukraine

"Je remercie les députés du Bundestag pour cette décision historique", a réagi le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky sur son compte twitter.

"La vérité gagne toujours", a-t-il ajouté.

En 1932 et 1933, environ 3,5 millions d'Ukrainiens ont été victimes de l'"Holodomor" (qui signifie, en ukrainien, extermination par la faim) commis par le régime stalinien. Les récoltes étaient confisquées au nom de la collectivisation des terres.

Cette famine s'inscrit "dans la liste des crimes inhumains commis par des systèmes totalitaires qui ont fait disparaître des millions de vies humaines en Europe, notamment dans la première moitié du XXe siècle", condamne la résolution.

Une fois de plus, la violence et la terreur doivent priver l'Ukraine de ses bases vitales et soumettre l'ensemble du pays