L’Allemagne rassurée sur son approvisionnement en électricité jusqu’en 2031, malgré la sortie du nucléaire et l’élimination du charbon

Dans ce rapport établi tous les deux ans, l’Agence fédérale des réseaux, compétente pour les questions d’énergie, a notamment évalué les plans du gouvernement pour développer le solaire et l’éolien, la transformation en cours du parc de centrales électriques et le développement du réseau de transport d’électricité.

Il en ressort que si les objectifs fixés sont mis en œuvre, le système électrique est suffisamment robuste pour "que la sécurité d’approvisionnement continue d’être garantie même si dix gigawatts (GW) de puissance en moins étaient mis sur le marché".

Pour atteindre ses objectifs, l’Allemagne doit accélérer considérablement le développement des énergies renouvelables : selon les calculs d’experts, le rythme de construction des installations solaires devrait plus que doubler, celui des éoliennes terrestres plus que tripler et celui des parcs éoliens en mer presque décupler, le tout par rapport à l’année 2022.