L'Allemagne organisera un référendum sur sa neutralité climatique d'ici 2030

Une initiative citoyenne visant à faire avancer l'objectif de neutralité climatique de Berlin, de 2045 à 2030, a atteint le quorum minimum de 171.000 signatures nécessaires pour un référendum, ont annoncé les autorités de la ville mardi. La date n'a pas encore été fixée.

Les auteurs de l'initiative souhaitent que le référendum ait lieu le 12 février, jour d'élections à la Chambre des représentants de Berlin et aux parlements de district. L'administration ne considère pas cette option possible à cause de problèmes légaux et d'organisation.

Au niveau national, l'Allemagne vise à atteindre la neutralité climatique d'ici 2045.