L’Allemagne : la peur du gouffre avant d’affronter l’Espagne

L’Allemagne peut être éliminée de la Coupe du monde dès ce dimanche, à la deuxième journée de la Coupe du monde. Inimaginable il y a à peine une semaine, l’impensable devient presque le plus attendu. Nos voisins sont en passe de réaliser une performance tristement historique.

"Le football est un sport qui se joue à onze contre onze, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne". Tout le monde connaît ce célèbre adage de Gary Lineker. Mine de rien, cette citation a vieilli, très mal vieilli. Depuis 2018, la Mannschaft est rentrée dans le rang dans les compétitions internationales. Toujours dans le dernier carré de la Coupe du monde entre 2002 et 2014, l’Allemagne a vécu une véritable claque il y a quatre ans en sortant dès le premier tour dans un groupe pourtant à sa portée avec la Suède, la Corée du Sud et l’Allemagne. Ajoutez depuis l’élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro l’année dernière et vous obtenez une dynamique difficile.

Le départ de Joachim Löw, remplacé par Hansi Flick, n’a pas encore (?) amené le nouvel élan espéré, dans les résultats, en tout cas. Troisième de son groupe en Ligue des nations avec 7 points sur 18, l’Allemagne a déçu. Au Qatar, également. Pour son premier match, face au Japon, l’équipe aux quatre étoiles avait tout en main avant de voir le Japon revenir au score et émerger en fin de rencontre.

Désormais, l’Allemagne peut penser à la rencontre de ce dimanche soir (20h) face à l’Espagne avec la boule au ventre. L’équation est assez simple : si le Japon ne perd pas contre le Costa Rica (le match est à 11h) et que l’Espagne sort victorieuse du choc du groupe E, l’Allemagne sera éliminée honteusement de la compétition avant le dernier match.

Face à la montagne qui se dresse devant lui, Flick a vite voulu oublier la défaite initiale face au Japon : "Je suis optimiste, j’ai hâte que ce match commence. On est dans un Mondial, quand même. Certes, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais on a suffisamment de qualité pour gagner ce match".

L’Allemagne est bien dans "une situation de merde", comme l’a admis Julian Brandt. Si le Japon fait le travail à 11h, elle sera plus que dos au mur et devra peut-être même s’imposer presque impérativement pour continuer à rêver. Cela sera très difficile mais les hommes de Flick ont l’occasion de prouver que l’Allemagne compte encore et qu’il ne faut pas déloger cette équipe de la catégorie des plus grandes. La mentalité et la qualité allemande devront prendre le dessus. Rien n’est certain mais l’affiche promet, au moins, de proposer un spectacle plus qu’intéressant.