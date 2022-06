L'Allemagne invitée par l'OMS à faire pression sur les pays du G7 et leur réponse au coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle l'Allemagne à exercer, lors du sommet du G7, une pression morale sur les représentants des principales nations industrialisées du monde concernant leur contribution à son programme de réponse au Covid-19.

Selon l'OMS, l'Allemagne est de loin le plus gros payeur du programme ACT-Accélérateur, qui fournit des vaccins, des diagnostics et des tests Covid-19 aux pays les plus pauvres.

"Le gouvernement allemand devrait se lever et dire : nous avons payé notre juste part, vous devez le faire aussi. Ceux qui ne le font pas sont des resquilleurs", a déclaré à l'agence de presse allemande DPA Bruce Aylward, responsable de la coordination contre le Covid-19 de l'OMS.

"Si nous avons d'autres vagues de cette maladie, alors vous aurez également affaire à une crise de troubles civils", a-t-il mis en garde.