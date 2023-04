L’Allemagne interdit les nouvelles chaudières au gaz ou mazout dès 2024 et promeut les installations à énergie renouvelable

Le gouvernement allemand a décidé d’interdire la vente de nouvelles chaudières au gaz ou au mazout dès 2024, annoncent plusieurs médias allemands.

Chaque nouvelle installation devra pouvoir produire au moins 65% de chaleur à partir d’énergies renouvelables.

Auparavant, la coalition du chancelier Olaf Scholz avait évoqué une interdiction à partir de 2025 mais le ministre écologiste Robert Habeck souhaitait anticiper l’interdiction afin d’accélérer le passage aux pompes à chaleur et de diminuer la dépendance du pays au gaz. Il souligne que l’installation d’un nouveau système de chauffage "se fait pour les 20 à 30 prochaines années".

Les bas revenus et les plus de 80 seront toutefois temporairement exemptés de cette obligation. Un système de subsides sera en outre mis en place mais des voix se sont déjà fait entendre pour critiquer une telle mesure en raison de son coût pour de nombreux ménages. Près de la moitié des Allemands se chauffent au gaz et un quart au mazout. Les chaudières au gaz ou mazout existantes pourront continuer à fonctionner et à être réparées. Une interdiction totale n’est pas prévue avant 2045.