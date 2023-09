L'Allemagne humiliée par le Japon et toujours plus dans la crise à neuf mois de son Euro 2024

À neuf mois de "son" Euro-2024 à domicile, l’Allemagne a encore un peu plus plongé dans la crise, humiliée par le Japon (4-1) samedi soir à Wolfsburg, la quatrième défaite en cinq matches qui fragilise toujours plus Hansi Flick.

Les deux matches amicaux de l’Allemagne en septembre contre le Japon et la France étaient censés lancer la reconquête des cœurs des supporters de la Mannschaft, mais le désamour se creuse au fur et à mesure que les hommes de Hansi Flick enchaînent les contre-performances.

Les huées et les sifflets des supporters se font de plus en plus audibles à la fin de chaque match de l’Allemagne, et Wolfsburg n’a pas échappé à la règle, pour les supporters restés dans le stade alors qu’une partie n’a même pas attendu le coup de sifflet final pour partir.

Quelques "Hansi raus !" ("Hansi dehors !") ont même retenti après le quatrième but japonais dans le temps additionnel.

Battus par la Belgique (3-2), la Pologne (1-0), la Colombie (2-0) et désormais le Japon, les Allemands n’ont gagné qu’une seule fois contre le modeste Pérou (2-0), depuis la très traumatisante élimination dès le 1er tour du Mondial-2022 au Qatar.

Un bilan qu’il va être très difficile de bonifier mardi à Dortmund dans le Westfalenstadion contre l’équipe de France, qui a signé cinq succès en autant de rencontres en qualification pour l’Euro-2024, sans encaisser le moindre but, avec une attaque allemande en manque d’avant-centre de classe internationale depuis de nombreuses années.

Samedi, les Allemands ont affiché une fois de plus leurs énormes lacunes défensives en première période contre les Samurai Blue, qui avaient précipité le désastre qatari en décembre 2022 en s’imposant à Doha (2-1).