L’Allemagne fait dérailler l’accord sur la fin des voitures diesel ou essence : une grosse claque pour le processus législatif européen

Coup de théâtre dans l’UE cette semaine ! L’Allemagne vient de claquer le beignet à toute l’Union européenne en disant non à la fin programmée du moteur thermique en Europe en 2035.

En soi, l’Allemagne a le droit de dire non. Mais c’est le moment choisi pour marquer son opposition qui dérange. Parce qu’en octobre dernier, les Etats membres et le Parlement européen avaient déjà topé pour enterrer le moteur à combustion. Et là l’Allemagne ne s’y était pas opposée. Cette semaine, les 27 devaient juste entériner cet accord. Ce ne devait être qu’une formalité et c’est là, à la 25ème heure que le FDP, le parti libéral allemand qui fait partie de la coalition au pouvoir à Berlin, décide de dire nein, on arrête tout. A ce niveau-là c’est exceptionnel.