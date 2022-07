L’Allemagne domine la France et rejoint l’Angleterre en finale de l’Euro Féminin (2-1)

En première mi-temps, l’Allemagne domine sans que les Françaises ne soient pour autant ridicules. Les Allemandes tirent un peu plus et cadrent plus mais les Bleues s’en sortent plutôt bien.

Une action collective très rondement menée permet malgré tout à l’Allemagne d’ouvrir le score par l’inévitable Alexandra Popp à la 40e minute.

Les filles de Corinne Diacre réagissent de la meilleure des manières en forçant le but contre leur camp des Allemandes juste avant la pause, une frappe de Kadidiatou Diani qui rebondit sur la gardienne Merle Frohms.

L’Allemagne donne une bien meilleure impression globale dans cette première mi-temps, mais les Françaises ont pu se montrer patientes et le résultat à la mi-temps les récompense de cette patience.

Au retour des vestiaires la France montre un meilleur visage et petit à petit se montre de plus en plus dangereuse. Avec un temps fort autour de l’heure de jeu.

Les Allemandes doivent se dégager mais elles passent tout près du 1-2 à la suite d’un corner bien repris de la tête par Wendy Renard. C’est de mieux en mieux côté français. Frohms est mise à contribution et Diani continue de mettre en difficultés ses adversaires.

Mais l’Allemagne se réveille un peu après la 70e minute et son petit temps fort est très rapidement récompensé. Alexandra Popp rend l’avantage aux siennes d’une superbe tête rageuse et y va de son doublé ! Son 59e but avec l’équipe nationale.

La France tente mais n’y arrive pas. Le score reste inchangé et la logique respectée. Le résultat est mérité mais les Françaises ont bien résisté. L’Allemagne tentera d’ajouter un neuvième Euro à leur palmarès très étoffé, pour cela il faudra battre l’Angleterre !