L’Allemagne, dépendante du gaz russe, discute avec le Sénégal de ses ressources en Atlantique

L’Allemagne est en discussions "intensives" avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz du pays ouest-africain, qui est lui-même prêt à alimenter l’Europe, ont dit dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sénégalais Macky Sall.

Ils s’exprimaient lors d’une conférence de presse conjointe à Dakar, avec la guerre en Ukraine en toile de fond, et son impact sur les approvisionnements en énergie, en particulier pour l’Allemagne, fortement dépendante du gaz russe.

Le Sénégal, pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, place beaucoup d’espoir dans l’exploitation future commune avec la Mauritanie des champs de gaz et de pétrole découverts dans l’Atlantique ces dernières années. Le président sénégalais a prévu le début de la production en décembre 2023, à raison de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an dans un premier temps, et 10 millions en 2030.

"Nous sommes prêts, nous Sénégal en tout cas, à travailler dans une perspective d’alimenter le marché européen en GNL", a-t-il déclaré.