L'Allemagne de Nagelsmann stoppée par le Mexique en amical

L'Allemagne et son nouveau sélectionneur Julian Nagelsmann ont été tenus en échec par le Mexique (2-2) en match amical mardi à Philadelphie (Pennsylvanie, Etats-Unis), à un peu moins de huit mois de leur Euro.

Le chantier avant le Championnat d'Europe 2024 à domicile reste ouvert, mais la Mannschaft a su profiter d'une mini-tournée américaine pour se rassurer, avec son nouveau sélectionneur Julian Nagelsmann.

Après leur victoire convaincante face aux Etats-Unis (3-1) samedi à Hartford (Connecticut), les Allemands ont dû se contenter du nul face au Mexique. Un troisième match sans défaite bienvenu après l'humiliation contre le Japon (4-1) le 9 septembre, qui avait entraîné la mise à l'écart de Hansi Flick.

Victorieux face à la France (2-1) sous l'intérim de Rudi Völler, l'Allemagne a depuis confié son destin à un jeune sélectionneur (36 ans) au CV déjà bien fourni, avec des passages au RB Leipzig puis au Bayern Munich, pour oublier notamment une Coupe du monde ratée au Qatar en 2022 (élimination au premier tour).

Les Allemands ont montré leur puissance offensive avec deux nouveaux buts et de nombreuses occasions.

Le défenseur Antonio Rüdiger a profité au second poteau d'une déviation de Robin Gosens à la suite d'un corner pour ouvrir le score à la 25e minute.

Et la Mannschaft a sûrement trouvé en Amérique du Nord son numéro 9 pour les mois à venir avec Niclas Füllkrug, entré à la place de Thomas Müller à la mi-temps, qui a rapidement bien suivi une tête de Florian Wirtz repoussée par Guillermo Ochoa pour égaliser (2-2) à la 51e.

Le nouvel attaquant de Dortmund, déjà buteur face aux Etats-Unis, a ainsi marqué pour la 9e fois en 11 sélections depuis son arrivée dans l'équipe en novembre 2022.

Mais entretemps, les Allemands ont de nouveau étalé leur fébrilité défensive en encaissant deux buts.

A la 37e minute, les Mexicains ont rapidement joué après à un hors-jeu sifflé contre l'Allemagne, qui venait de marquer un but refusé à Thomas Müller. Vite devant le but adverse grâce à un long ballon, la "Tri" a marqué par Uriel Antuna, profitant de la désorganisation allemande.

Après la pause, Erick Sanchez a devancé Niklas Süle au duel pour reprendre de la tête un centre d'Antuna et inscrire le second but mexicain (47e).