L'Allemagne, championne européenne de la glace la moins chère

Le litre de crème glacée en Allemagne ne coûte que 1,5 euro en moyenne, révèle l'office de la statistique de l'Union européenne Eurostat. Par comparaison, quand on relève les tarifs pratiqués en 2022, la France élabore la deuxième gamme de glaces la plus économique, à seulement 1,90 euro le litre en moyenne, contre 2,30 euros en Italie, troisième pays européen où le cornet est le plus abordable.

A l'inverse, une pause fraîcheur peut atteindre des sommets comme en Autriche, où le pot de crème glacée demande un effort financier, soit 7 euros le litre ! Au Danemark aussi, la boule de glace n'est pas donnée, soit 4,40 euros le litre tandis qu'en Finlande, le budget est de l'ordre de 2,80 euros le litre.

Nos voisins d'outre-Rhin parviennent en fait à servir des glaces économiques en raison de leur force de frappe sur ce sujet. Ce sont les plus gros producteurs de crème glacée au sein de l'Union, dans un contexte où la fabrication de cet indispensable de l'été a progressé de 5% pour atteindre 3,2 milliards de litres. L'année dernière, ils en ont fabriqué 620 millions de litres.