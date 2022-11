L’Allemagne au Mondial avec Götze, de retour après cinq ans d’absence, et le jeune Moukoko

Le milieu de terrain Mario Götze, unique buteur de la finale du Mondial 2014 contre l’Argentine (1-0 a. p.), a été retenu jeudi par le sélectionneur de l’Allemagne Hansi Flick pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre – 18 décembre).

"Héros de Rio" en 2014 pour toute l’Allemagne, Götze n’avait plus été appelé en sélection depuis le 14 novembre 2017 et un match nul en amical contre la France (2-2). Le joueur de Francfort fait partie de la liste de 26 joueurs nommés par Flick, tout comme Thomas Müller, Manuel Neuer et Matthias Ginter, les quatre rescapés du sacre au Brésil il y a huit ans.

À noter la présence du très jeune Youssoufa Moukoko (17 ans), attaquant de Dortmund, qui n’a encore jamais porté le maillot de l’équipe nationale allemande.