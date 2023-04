L'alimentation végétale bat des records en Europe.

Les ventes d'alternatives aux produits carnés ont augmenté de 21% entre 2020 et 2022 alors même que celles de la viande traditionnelle se sont repliées de 8%.

Cette réussite de la viande végétale en Europe est d'autant plus intéressante qu'aux Etats-Unis, la fameuse entreprise californienne Beyond Meat, qui a longtemps fait les gros titres avec son steak végétal vendu à de grandes enseignes de restauration rapide telles que McDonald's et KFC, a dû licencier l'année dernière 20% de ses salariés en raison d'une baisse conséquente de ses ventes.

Rien qu'au troisième trimestre 2022, CNN Business rapportait un déclin de ses ventes de 22,5% comparativement à la même période en 2021. Pendant ce temps, Beyond Meat élargissait la distribution de sa gamme de steaks sans protéines animales en Europe, en ajoutant quelque 1600 points de vente en Allemagne dans son escarcelle.