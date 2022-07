L'alimentation intuitive pour se réconcilier avec son assiette.

Retrouver l'écoute de son corps. Exit les régimes et les interdictions alimentaires, l'alimentation intuitive veut vous réconcilier avec la nourriture. Ce programme est théorisé en 1995 aux États-Unis par deux nutritionnistes Evelyn Tribole et Elyse Resch dans leur ouvrage "Intuitive Eating : A Revolutionnary Programm That Works". Depuis, le concept se démocratise à travers le monde.

Son secret ? Une image corporelle positive. Car si la perte de poids ne fait pas partie des promesses, l'alimentation intuitive est une source de bien-être. Elle favorise l'estime de soi et la satisfaction envers sa vie.

De plus, elle évite la frustration et la peine engendrée par les régimes plus ou moins restrictifs. C'est un mode de vie qui s'installe peu à peu.

L'Intuitive Eating remet les désirs et les besoins du corps en avant. Le mangeur intuitif mange ce dont il a envie quand il a faim. Mais attention, il ne s'agit pas de manger tous les jours au fast food. Pour suivre ce programme, il faut être à l'écoute de son corps et suivre les besoins de ce dernier.