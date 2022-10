L’alerte des petits commerçants : "Sans aide du gouvernement, on ferme"

De nombreux secteurs réclament l’aide du fédéral face à l’augmentation du prix de l’énergie.

C’est le notamment le cas des petits commerçants. Parmi eux, des boulangers, des bouchers, des restaurateurs, des épiciers, ont quitté leurs boutiques pour venir porter leurs revendications à Bruxelles, et faire entendre leur désespoir face à cette situation économique catastrophique.

Pour ces gérants, les économies sur l’énergie préconisées par le gouvernement comme solution pour prévenir des factures multipliées par 10 sont impossibles à tenir tout en continuant leurs activités : les frigos et les fours, dans l’Horeca, ne peuvent pas s’arrêter de tourner. " Nos entreprises ne sont plus viables. Soit le gouvernement nous propose des mesures d’aide, soit on ferme. "