L’alcool, un "lubrifiant social" dont la consommation excessive doit être abordée comme une maladie

L’alcool a des bons côtés ?

Excellents, en fait. Je commence toujours par ça quand j’en discute avec les patients, c’est ce que ça leur apporte de positif. Je ne connais personne qui boit de l’alcool juste pour se faire du tort. C’est ce que je leur dis toujours. Donc, effectivement, il faut partir des bons côtés. C’est un lubrifiant social, c’est un psychotrope qui fonctionne en nous désinhibant un peu, c’est un euphorisant. Le message est évidemment que c’est un produit ubiquitaire, donc sachez l’utiliser.

On dit parfois que boire un verre de vin rouge une fois par jour est bon pour la santé. L’alcool peut être bénéfique pour la santé ?

Non, l’alcool est un produit toxique pour l’organisme dès les premières gouttes. Il n’y a pas de dose qui ne soit pas toxique. D’ailleurs, on parle d’un usage à moindre risque, on ne parle pas d’un usage sans risque. Ça n’existe pas. L’alcool est à risque de toute façon. Bon pour la santé, c’est une assertion qui est fausse. C’est parti sur les études qui semblaient montrer un bénéfice pour le cœur, mais c’est oublier qu’on n’est pas juste un cœur, on a aussi un cerveau et on a aussi tout un corps à côté. Donc non, ce n’est pas correct, l’alcool n’est pas bon pour la santé.

Votre livre s’intitule Alcool, ce qu’on ne vous a jamais dit. Qu’est-ce qu’on ne nous a jamais dit sur l’alcool ? On ne sait pas tout sur ce produit qu’on consomme au quotidien ici, en Europe occidentale ?

Absolument pas, et c’est bien la raison pour laquelle Vincent Liévin et moi, on a vraiment voulu faire ce livre. C’est pour faire passer le message que si on s’intéresse à notre environnement, si on s’intéresse à notre alimentation, si on s’intéresse à notre bien-être, il convient de s’intéresser à l’alcool parce qu’il est partout et on en boit quand même très régulièrement.

On pense savoir des choses, mais il y a pas mal d’informations qu’on connaît depuis parfois 20 ans au moins et qui ne sont toujours pas passées dans le grand public. Est-ce que vous savez, par exemple, que le poids de la génétique dans la dépendance à l’alcool pèse 40 à 60% ? La plupart des patients l’ignorent complètement. Est-ce que vous imaginez que les jeunes qui consomment des boissons alcoolisées ont un effet sur leur cerveau qui va perdurer au moins six mois ? La plupart des gens ne le savent pas et ça fait partie des choses qui sont dans le livre, évidemment, pour que les gens puissent s’approprier leur consommation.

Dans ce livre, plutôt que de parler d’alcoolisme, vous parlez de mésusage d’alcool. Pourquoi ne pas parler d’alcoolisme ?

Parce qu’on parle toujours d’alcooliques. C’est un mot qui est né dans les années 1800 dans une Suède assez puritaine et protestante. C’était ceux qui étaient vraiment ivres du matin au soir, ça dérangeait donc la société et c’est resté un aspect moralisateur de la consommation d’alcool. Aujourd’hui, tant que vous êtes un bon vivant, tout va bien. Quand vous êtes alcoolique, c’est presque une injure et vous vous êtes mis au ban de la société. C’est l’inverse qu’il faut faire. C’est un paradigme du soin, c’est-à-dire que vous êtes malade, il faut s’occuper de vous, tout comme quelqu’un qui a un cancer, tout comme quelqu’un qui a une maladie chronique comme le diabète.

Beaucoup de médecins généralistes l’ignorent encore aujourd’hui ? C’est ce que vous dites dans ce livre. Vous plaidez parce que les médecins généralistes ne sont pas assez formés à la prise en charge des consommations problématiques d’alcool…

Exactement, c’est une évidence. Ce paradigme moraliste a fait qu’on a mis l’alcool un peu au ban de la société, pas quand il s’agit de le mettre dans un verre, mais par contre, quand il s’agit de prendre en soin, oui, et la formation est bien insuffisante. Les médecins eux-mêmes sont encore fort imprégnés de ce jugement moral. Pas tous, bien évidemment, mais certains oui, qui disent : " si un patient alcoolodépendant ne s’en sort pas, c’est qu’il ne veut pas s’en sortir ". C’est une méconnaissance crasse de la maladie.

Ce n’est finalement pas une question de volonté, la consommation problématique d’alcool ?

Je dirais plutôt que la maladie de l’alcool va aller faire sauter ce fusible de la volonté en ce qui la concerne. Je connais plein de gens qui ont une volonté incroyable dans leur vie et qui sont quand même devenus malades de l’alcool. Ça n’a donc pas tout à fait à voir.