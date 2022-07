"L'alcool n'a pas sa place dans un camp scouts", estime l'un des responsables des scouts de Tangissart, dans le Brabant wallon

Les vacances d’été ont débuté et avec elles, l’installation des camps scouts. Un moment de déconnexion pour les participants qui se déroule généralement sans accroc. Mais parfois, il arrive que la consommation d’alcool au sein du camp soit à l’origine d’accidents plus ou moins graves. Alors pour les éviter, certaines communes telles qu’Andenne, Bouillon, Chiny et Florentville ont interdit la consommation de boisson alcoolisée.

Une interdiction que les scouts de Tangissart, par exemple, n’ont pas attendue. "Il y a certainement des moments où on fait la fête", reconnaît Sacha Defrère, animateur responsable du camp. "Mais le staff entier a décidé que le camp scout n’était pas un moment pour consommer de l’alcool. Nous sommes là pour éveiller les enfants, nous avons une responsabilité."

La Fédération des scouts exige pour sa part que "l’ensemble des animateurs soit en permanence en pleine possession de ses moyens lorsque des enfants sont sous sa responsabilité."