L'album "Sweetnighter" de Weather Report s'enregistrait il y a 50 ans

L’album "Sweetnighter" du groupe de jazz rock/fusion Weather Report s'enregistre du 3 au 7 février 1973 au Connecticut. Il s’agit du troisième album studio de la formation créée en 1970 et un tournant dans les productions de celle-ci.

Pour le bassiste tchèque Miroslav Vitouš, c’est son dernier album au sein du groupe formé par lui mais aussi par le pianiste autrichien Joe Zawinul et le saxophoniste américain Wayne Shorter. C’est Joe Zawinul qui décida de donner une nouvelle orientation aux productions du groupe et cet album "Sweetnighter" en est le début. Avec les titres "Boogie Woogie Waltz" et "125th Street Congress", Weather Report apporte plus de funk et de groove dans ses morceaux. Des compositions plus construites également, délaissant ainsi, en partie, la part d’improvisation des débuts. Le besoin d’avoir un plus gros succès commercial était aussi une des raisons du changement. Joe Zawinul : "Au début, Weather Report était presque un groupe complètement d'improvisation, et je voulais un peu plus de structure. Et nous ne vendions pas assez de disques. Alors j'ai écrit "Boogie Woogie Waltz" pour nous faire décoller".

Preuve de cette nouvelle direction prise par le groupe, de nouveaux musiciens qui prestent sur cet album du changement. Zawinul y a intégré de nouvelles têtes apportant cette influence plus funk/groove voir hip hop. En plus de Miroslav Vitouš à la basse électrique et acoustique, on retrouve Andrew White à la basse électrique et au cor anglais. Quant au batteur Eric Gravatt, il est doublé par Herschel Edmund Dwellingham. Joe Zawinul est aux claviers, Wayne Shorter aux saxophones, Muruga Booker et Dom Um Romão aux percussions. Joe Zawinul signe les titres 1-3-4, Wayne Shorter le 2-6 et Miroslav Vitouš le 5.

