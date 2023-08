L'album Racine Carrée de Stromae a 10 ans aujourd'hui : Stromae annonce une luxueuse réédition

Il y a 10 ans aujourd'hui, Stromae partageait avec nous son album Racine Carrée. Album qui a marqué le monde de la pop francophone et internationale, avec des influences de tous les tyles : du rap, de la pop, les thèmes et les styles sont variés. Avec des titres aujourd'hui emblématiques et iconiques comme "Papaoutai", "Formidable", "Carmen", "Tous les mêmes", l'album connaitra un succès commercial et critique incroyable.

Racine Carrée propulse Paul Van Haver, alias Stromae au rang de star internationale. L'artiste incarne depuis un style typiquement belge et surréaliste, avec son univers visuels et musical innovant, unique et singulier.

Aujourd'hui, il promettait une surprise. Une surprise qui est une future réédition luxueuse de l'album présentée ci-dessous.