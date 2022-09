L’album Panini de la Coupe du monde 2022 est sorti

Panini Belgique a présenté ce mardi midi à Tubize, au siège de l’Union belge, son album consacré à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un album qui ravira les collectionneurs de tout âge. Il compte 80 pages et se compose de 638 autocollants, avec 18 joueurs par équipes. Mais, cette année le lancement s’effectue dans un contexte particulier avec une Coupe du monde organisée pour la première fois en hiver et non en été. Et surtout dans une période socio-économique très difficile. Des paramètres qui pourraient impacter l’entreprise basée à Braine l’Alleud qui mise énormément sur le succès de l’album.

Après avoir survécu aux années Covid, Panini Belgique compte énormément sur le succès de cet album Coupe du monde. En général, l’entreprise brabançonne voit son chiffre d’affaires quasiment doubler grâce au Mondial. Mais cette fois le contexte est différent. "Cette année-ci, le décalage du Mondial de l’été en hiver est une inquiétude et nous sommes également tristes que l’Italie ne soit pas dans l’album suite à sa non-qualification" explique Thierry de Latre du Bosqueau patron de Panini Belgique. "L’ambiance, la morosité et les difficultés liées au pouvoir d’achat font que nous sommes un peu plus anxieux qu’à d’autres époques."

Malgré l’explosion des coûts du papier et des transports. Le prix des vignettes autocollantes reste le même. Il est garanti par la maison mère italienne mais ce qui pourrait poser problème est le réapprovisionnement en cas de rupture de stock. "Cela crée pas mal de tensions sur la chaîne de production. Notre difficulté est d’obtenir du papier en stock suffisant et à des prix qui ne sont pas explosifs et dans des délais raisonnables. La Coupe du monde débute dans quelques mois seulement et il faut aller vite" poursuit le patron de Panini Belgique.

Pour anticiper tous ces problèmes potentiels, la sortie de l’album a été anticipée et coïncide avec la rentrée des classes et la fin de l’été. "J’ai espoir que malgré tout l’album fonctionne. Ce ne sera peut-être pas la Coupe du monde record pour Panini Belgique mais ce n’est pas très grave. Le but est que l’on puisse continuer et que l’on puisse perdurer dans les années à venir" conclut Thierry de Latre du Bosqueau.