L’album live mythique de Deep Purple a 50 ans !

Un album influent

Made In Japan fonctionne très bien à sa sortie, mais c’est surtout sur la longueur que l’album va fonctionner.

Ce disque ne tardera pas à devenir un véritable modèle d’enregistrement live et sera une source d’influence pour de très très nombreux groupes de heavy metal dans les années 80 et 90.

Le groupe de metal progressif américain Dream Theater s’amusera d’ailleurs à rejouer Made In Japan dans son intégralité sur scène le 13 janvier 2006 à Tokyo et le 15 janvier de la même année à Osaka. Ces deux concerts seront enregistrés et seront mixés par Roger Glover, le bassiste de Deep Purple, et sont sortis sous le petit label du groupe Ytse Jam Records… Là, pour refermer ce making-of consacré à ce très grand album live de Deep Purple

La rivalité entre le chanteur Ian Gillan et le guitariste Ritchie Blackmore

Sur le superbe "Strange Kind of Woman", vous pouvez entendre la rivalité et la tension qui existe alors entre le chanteur Ian Gillan et le guitariste Ritchie Blackmore, puisque le chanteur n’hésite pas à balancer à un moment un "shut up" directement adressé à son guitariste… Ambiance, ambiance.

On rappellera d’ailleurs que Ian Gillan, le chanteur, ne tardera pas à claquer la porte, et quittera le groupe quelques mois plus tard, lors de l’été 73 pour ne revenir que 11 ans plus tard, lors de la reformation du grand line-up de Deep Purple pour l’album Perfect Strangers, mais ça, c’est une autre histoire…