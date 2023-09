L’album live de Fleetwood Mac sort aujourd’hui

Outre "Dreams", la liste des titres de l’album comprend de nombreux classiques de Fleetwood Mac, dont "Landslide", "Go Your Own Way", "The Chain", "Rhiannon" et bien d’autres encore. Seule une chanson du concert – "Gold Dust Woman" – était déjà sortie.

Rumours Live est disponible en format 2xCD et 2xLP. Retrouvez tous les détails ici.