L’album de reprises "L’Héritage Goldman" est sorti : séduira-t-il les fans de la première heure ?

Ce 21 janvier sort le premier volume de L’Héritage Goldman, un album qui reprend les plus grands tubes de l’auteur-compositeur-interprète, avec plusieurs jeunes talents. Bruno Tummers livre son avis sur la réussite de ce projet.

Il s’agit sûrement du projet qui intrigue le plus les fans de Jean-Jacques Goldman. Si le célèbre auteur-compositeur-interprète, qui a fêté ses 70 ans en 2021, n’a plus la force de remonter sur scène et n’est pas impliqué dans cet album de reprises, de nouvelles générations souhaitent reprendre le flambeau sous la supervision de ses musiciens historiques.

C’est le but de L’Héritage Goldman. Mais qu’apporte-t-il vraiment en plus au patrimoine musical de la star de la chanson française ?