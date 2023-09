L'album "Bitches Brew" Miles Davis, du jazz au monde du rock

Considéré par beaucoup comme l’un des albums les plus emblématiques de l’histoire du jazz, ce double LP de mars 1970 ne comportait à l’origine que six titres et réunissait jusqu’à douze musiciens à la fois, dont certains étaient déjà bien établis tandis que d’autres allaient devenir plus tard des musiciens de premier plan : Joe Zawinul, Wayne Shorter, John McLaughlin, Chick Corea, Jack DeJohnette, Dave Holland… Au départ, il s’agissait d’une série de longues jams agrémentées de grooves autour de claviers, de basses ou de riffs de guitares. Mais l’album ‘Bitches Brew’ a pris forme progressivement et est devenu un enregistrement que le producteur Teo Macero a assemblé à partir de divers prises, raccordées l’une à l’autre, d’une section à l’autre. Inspiré par sa femme de l’époque, la chanteuse et mannequin Betty Davis, qui lui a fait découvrir l’énergie du rock, les bouleversements que Jimi Hendrix était en train d’apporter à la guitare, le funk de Sly & The Family Stone, les grooves de James Brown, Miles Davis a une fois de plus révolutionné l’histoire du jazz avec cet album fondateur de tout un genre musical. Il a montré le chemin, non seulement aux musiciens de jazz de l’époque mais également à d’autres musiciens de rock. Bien qu’il soit une icône du jazz, l’influence de Miles sur le rock and roll est indéniable. Son goût pour dépasser ses limites et l’expérimentation des rythmes rock ont influencé le punk-funk, le grunge et a inspiré une multitude de musiciens.