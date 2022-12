L’album "Aile-P" de Zazie, entre gravité, colère et légèreté, "on est juste des fous du roi"...

L’engagement de Zazie est présent depuis longtemps, avec différents degrés d’énervement et notamment avec la chanson Let it shine dans laquelle on retrouve plusieurs noms d’oiseaux.

Le texte de cette chanson est sur le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie où les gens ne peuvent s’empêcher de dire des obscénités quand ils sont en situation de stress.

L’engagement est, lui, plus social. Lorsque la chanteuse cite, dans ses paroles, un 'Eric' ou 'Vladimir' qui l’ont un peu énervée, c’est aussi la volonté de bien faire son travail. La chanson pourrait rester superficielle, mais Zazie veut montrer que, même si on est bien élevé, on peut de temps à autre, faire éclater ce syndrome quand on ne sait pas gérer son stress.

Partie de ce constat, elle a choisi la mélodie la plus lyrique possible, pour le contraste : Zazie aime les paradoxes.

Elle ne s’est tout de même pas contentée d’élaborer une liste d’insulte, mais y a ajouté un peu de fond. Comme Zazie le dit :

On est juste des fous du roi. On agite des clochettes. De temps en temps, on sonne des alarmes. Mais surtout pas donneurs de leçons, et surtout pas politiques

Evidemment, cela rejoint la politique, mais Zazie ne veut pas que cette chanson soit récupérée. C’est sans doute pour cette raison que le public peut apprécier les chanteurs. Toutefois, avec l’âge, la chanteuse trouve intéressant "de dire ce qu’on pense, tout en pensant à ce qu’on dit".

Les chanteurs sont-ils des précurseurs ?

Si on repense à une ancienne chanson de l’artiste, Aux armes citoyennes en 2001 – qui parle aux femmes et aux hommes qui veulent les soutenir, en leur suggérant de manifester – elle peut résonner différemment avec l’actualité récente en Iran.

"Certains artistes sont des animaux sauvages, à antennes sensitives. […] Quand on écrit, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on le sent. Donc, on met des mots comme un enfant mettrait des mots (comme) ‘J’ai peur’, ‘j’ai mal’ ou ‘c’est beau’".

De même, après avoir sorti son titre Zen, une marque de cosmétique a sorti un produit éponyme. Mais pour Zazie, cela ne prouve pas que les artistes soient précurseurs de quelque chose. Pour elle, ce serait "notre manière de sentir le monde plutôt que de le juger, de la catégoriser ou le compartimenter. Parfois, on est dans une justesse de sensations".