L’Albiceleste irrespectueuse ? Une photo des joueurs argentins chambrant les Néerlandais enflamme la toile

La photo a fait le tour des réseaux sociaux. À l’issue de la séance de tirs au but remportée par l’Argentine face aux Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 (2-2, 3 tab à 4), les joueurs argentins ont cédé à l’émotion.

Se faire éliminer au stade des quarts de finale est toujours difficile. Se faire éliminer aux tirs au but après avoir remonté deux buts à l’Argentine est encore plus difficile à encaisser. Et pourtant, cela n’a pas empêché les Argentins de chambrer les Néerlandais après le dernier tir au but inscrit par Lautaro Martinez. En effet, sur la photo, on aperçoit les Argentins courir sans aucune empathie devant des Oranjes abattus, avec notamment Nicolas Otamendi en première ligne.

Un geste loin d’être respectueux de la part de l’Albiceleste qui a valu la colère de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.