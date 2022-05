L’Albanie, ce pays méconnu et à la réputation sulfureuse

Ce pays des Balkans est en plein essor économique. Pour certains, il rime avec petit paradis entre mer et montagne. Mais pour d’autres, il demeure un pays effrayant, enlisé dans la drogue et la corruption à tous les niveaux de pouvoir, et qui fait encore face à de vieilles traditions archaïques.



L’Albanie fait face à l’Italie, coincée entre la Grèce et le Monténégro. C’est donc un pays européen géographiquement proche de nous et dont on connaît pourtant peu de choses. Surnommée "la perle des Balkans", elle est devenue une destination de vacances bon marché pour des touristes attirés par ses eaux cristallines, sa nature préservée et son patrimoine historique et architectural. Longtemps isolé du reste du monde par une dictature communiste, ce pays de 3 millions d’habitants est l’un des plus pauvres d’Europe : 20% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais c’est aussi le premier producteur de cannabis d’Europe. Dans les zones montagneuses difficiles d’accès, les champs de marijuana s’étendent à perte de vue. Un business juteux pour les trafiquants évidemment mais aussi pour les agriculteurs qui y ont vu un moyen plus rapide de gagner de l’argent. Quant aux politiques et à la police, ils sont souvent accusés de corruption. Et c’est là où le bat blesse car le grand projet de l’Albanie, c’est d’entrer dans l’Union Européenne. Pour cela, il faut impérativement enrayer ce double fléau de drogue et de corruption.