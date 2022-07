L'Ajax rapatrie Steven Bergwijn pour un montant record

L’ailier international néerlandais Steven Bergwijn a quitté son club de Tottenham pour rejoindre l’Ajax Amsterdam.

Il a signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale, qui a annoncé son arrivée mercredi.

Bien qu’il n’y ait jamais joué avec l’équipe professionnelle, Bergwijn connaît très bien l’Ajax puisqu’il y a été formé dans les équipes de jeunes. En Eredivisie, il a joué 6 saisons pour le PSV Eindhoven, l’un des rivaux de l’Ajax. Il y fera 149 apparitions et 31 buts.

Ses performances au PSV lui ont ouvert les portes de la Premier League et du club de Tottenham, qui l’achète pour 30 millions d’euros en 2020. Il ne s’y impose pas comme titulaire, et marque 7 buts en 60 matchs de championnat.

C’est lui-même qui a signifié en mai ses envies d’ailleurs au club londonien, avec comme objectif de retrouver du temps de jeu. Bergwijn a en ligne de mire la Coupe du monde l’hiver prochain au Qatar, lui qui a porté le maillot Oranje a 22 reprises (pour 6 buts).