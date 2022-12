L'Ajax et la Bundesliga, eldorado des jeunes Mondialistes, le Barça et la Premier League les plus représentés

L'Observatoire du football CIES a dévoilé un nouveau rapport en collaboration avec le Département de Haute Performance de la FIFA. L'objectif : étudier tous les joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde pour savoir où ils jouent et où ils ont été formés.

Avec 17 joueurs au Qatar, le FC Barcelone est le club qui compte le plus de représentants devant Manchester City et le Bayern (16). Dans le top 10, seuls deux équipes ne sont pas des formations du gratin européen : les Qataris d'Al-Sadd (15) et les Saoudiens d'Al-Hilal (12). Le seul club belge a en avoir plus de cinq est le Club Bruges avec huit joueurs, répartis dans cinq sélections différentes.

Au niveau des championnats, c'est évidemment l'Europe qui concentre le plus de joueurs présents au Mondial avec 72,5% des joueurs. Sans surprise, la Premier League a, d'assez loin, le plus gros contingent de joueurs (134), suivie par la Liga (83) et la Bundesliga (83). D'ailleurs, le top 5 européen compte à lui seul 50,3% des joueurs qui disputent la Coupe du monde. Antichambre du football anglais, la Championship est tout de même neuvième (26), juste devant la Pro League (24). À noter que la Challenger Pro League a également un représentant : le Canadien Liam Fraser, médian de Deinze.

Concernant les clubs formateurs, c'est l'Ajax qui mène la danse avec 11 joueurs passés au moins trois ans dans ses rangs entre 15 et 21 ans. Derrière, le club costaricain de Deportivo Saprissa (10) et la formation qatarie d'Al-Sadd (9) complètent le podium. Le premier représentant belge est Genk (7), à égalité avec de gros clubs tels que le Real ou Liverpool. Anderlecht suit avec six. Dans le classement des pays, ce sont l'Angleterre (73) et la France (65) qui sont en tête devant l'Espagne (46). La Belgique est huitième avec 28 joueurs formés, répartis en quatre sélections.

Le rapport a également mis en avant les championnats les plus propices pour les joueurs de moins de 23 ans. À ce petit jeu, c'est la Bundesliga qui a offert le plus grand nombre de minutes aux jeunes sélectionnés pour la Coupe du monde avec 5151 matches devant la Liga (4676) et la Premier league (4623). La Pro League est sixième avec 3126 matches, la Challenger Pro League 48e (363).