L'Airspeeder : nouvelle discipline de courses de voitures volantes électriques.

Les machines engagées sont des quadricoptères électriques à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) conçues pour accueillir chacun un pilote. Elles sont construites par Alauda Aeronautics.

Leurs 8 moteurs électriques leur permettront d'atteindre les 160 km (et même 200 km/h sans pilote à bord) et d'offrir une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Gros point faible pour le moment, ses batteries ne lui octroient un temps de vol que très court, entre 5 et 20 minutes. Dans le cadre de futures courses, il est donc envisagé des arrêts aux stands pour en changer le plus rapidement possible et ainsi ne pas avoir de courses trop courtes.