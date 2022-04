L’Airspace Indoor Skydiving accueille les Mondiaux à Charleroi

Le "Skydiving," aussi appelé "Parachutisme indoor ou chute libre" est un sport intérieur. Les compétiteurs volent dans un tube de plexiglas avec des vents allant de 200 à 300 km/h en fonction des disciplines ; "Nous, on va tenter de faire le plus de points possible, donc le plus de figures en 35 secondes. Il faut être lucide, fort dans sa tête et avoir l’esprit d’équipe." explique Matthieu Quizy, athlète représentant la France. La plupart des participants à ces compétitions sont parachutistes et sautent en extérieur durant l’été.

"C’est un sport qui, mine de rien, est très mental. Il faut quand même avoir un minimum de physique, de souplesse, d’endurance. Pas besoin d’être marathonien, par contre il faut être capable de se projeter mentalement dans un espace 3D… Et ça, c’est pas très simple." explique Domitille Kiger est championne du monde de Skydiving.

Une quarantaine de pays participent à la compétition. Certaines délégations sont arrivées à Charleroi depuis deux semaines déjà. Sur place, un chapiteau est installé pour permettre aux visiteurs de visionner la compétition sur écran géant. L’événement sera par ailleurs retransmis en streaming, sur la page Facebook du Skydiving.