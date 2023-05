L'airbag pour cycliste peut-il vous sauver la vie ? On a testé

Promesse du Hövding ? Offrir une protection supérieure et réduire considérablement le risque de lésions cérébrales dans tous les types de chutes de vélo. "En ville, lorsqu’un cycliste est heurté par un automobiliste, dans plus de la moitié des cas, la tête est touchée", explique Benoit Godart, porte-parole de VIAS, l’institut belge pour la sécurité routière.

Nous avons reproduit avec ce dernier les conditions d’un accident de vélo. Suite au choc et à la chute, l’airbag s’est déclenché instantanément. "Il y a eu un gros "bam", ensuite j’étais un peu sonné, le temps de me resituer et comprendre où je suis… Mais je n’ai rien senti à la tête", explique Philippe Everaert, cascadeur d’un jour.

Le crash-test est concluant ! "C’est une version améliorée du casque car il protège à la fois le cou, la nuque, la tête, mais aussi le front et les côtés de la tête. C’est un casque super intégral " commente Benoit Godart.

Petit bémol cependant, le prix. " 349€, c’est un prix élevé qui n’est pas donné à tout le monde", poursuit le porte-parole de VIAS. "L’airbag est un petit peu plus encombrant et plus lourd qu’un casque classique. Même s’il offre une très bonne protection, il est coûteux et à usage unique". En effet, une fois déclenché, impossible de remettre l’airbag dans son enveloppe, il faudra investir dans un nouveau.