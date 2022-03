" L’air du froid " : Quand Klaus Nomi réinvente Henry Purcell et inspire Sting & The Crown

L’histoire commence en 1677. Le compositeur londonien Henry Purcell (alors âgé d’une vingtaine d’années) entre au service du Roi Charles II d’Angleterre. Il servira ensuite les souverains Jacques II, Guillaume d’Orange et son épouse, la reine Marie, qui deviendra la protectrice du compositeur.

Quelques années plus tard, en 1684, Henry Purcell commence à composer un semi-opéra intitulé " King Arthur or The Brititish Worthy " (en français : " Le Roi Arthur ou le Héros britannique ").

Alors, rapidement, pourquoi ça s’appelle un semi opéra : parce qu’en fait c’est initialement une musique de scène (donc de la musique destinée à accompagner un texte ici, celui de John Dryden, inspirée de la légende arthurienne) mais la musique est tellement développé (5 actes, au moins 1h30…) que c’est quasiment comme un opéra.

Et dans le 3ème acte de " King Arthur " d’Henry Purcell, il y a cet air (qu’on est en train d’écouter) : " The Cold Song " (" L’air du froid "). Dans cet air, le Génie du Froid (avec sa voix grave de basse) déploie les contrées glacées où il habite.

Donc Purcell compose " King Arthur " en 1684 et la suite de notre histoire nous amène près de 3 siècles plus tard : dans les année 1980’ avec un autre personnage tout aussi intriguant que l’Esprit du Froid, j’ai nommé : Klaus Nomi.

Né en 1944 à Immenstadt en Allemagne. Il étudie ensuite l’opéra à Berlin et s’installera à New-York dès 1972 pour être artiste de cabaret dans un genre assez hybride.

Difficile de décrire Klaus Nomi à ceux qui ne le connaitrait pas. Tant dans son apparence physique que dans sa voix sont extrêmement surprenantes. En ce qui concerne sa voix : elle oscille entre les graves d’un baryton et les aigus (rares chez les hommes) du contre-ténor.

En 1979, Klaus Nomi est repéré par David Bowie qui l’engage comme choriste pour une émission télé. Et c’est d’ailleurs de là que Klaus Nomi trouve l’inspiration du costume qu’il arborera sur scène dans sa courte carrière puisqu’il est une des première victime de la pandémie du Sida, il s’éteindra en 1983 à l’âge de 39 ans.

Petit retour en arrière, en 1981 , Klaus Nomi sort donc son premier album (qui portera son nom : Klaus Nomi) sur lequel un des plus gros succès n’est pas un morceau pop/rock électro mais bien un titre inspiré du classique : " Cold Song ".

Près de 300 ans après qu’Henry Purcell ait écrit l’air du Génie du Froid, Klaus Nomi popularise cette mélodie en la reprenant à la sauce des années 1980’, avec sa voix de contre-ténor et son costume extraterrestre en noir et blanc.

Le costume était effectivement mémorable mais aussi la coiffure et le maquillage !

Et l’histoire de " Cold Song " ne s’arrête pas à Klaus Nomi. Sachez qu’en 2009, Sting reprend " Cold Song " pour son album " If on Winter's Night... ".