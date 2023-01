“L’Aile ou la Cuisse” : connaissez-vous ces 5 anecdotes sur le film culte porté par de Funès et Coluche ?

L’Aile ou la Cuisse est une comédie culinaire réalisée par Claude Zidi en 1976. Classique du cinéma français, le film dénonçait déjà les dégâts de la "malbouffe" et de la restauration rapide. En attendant sa diffusion le vendredi 27 janvier à 20h50 sur La Une, voici 5 anecdotes et secrets de tournage que vous ne connaissez peut-être pas sur le film porté par de Funès et Coluche.

À sa sortie (octobre 1976) L’Aile ou la Cuisse occupe la première place du box-office français avec 5,8 millions de spectateurs/trices. Le film signe le grand retour de Louis de Funès à l’écran et marque la première et l’unique collaboration entre l’acteur et le comique Coluche.