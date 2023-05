L’ail des ours prolifère dans les forêts bruxelloises, mais sa cueillette reste interdite

Malgré l’interdiction, de nombreuses personnes continuent de récolter l’ail des ours. "Beaucoup de gens le font sans vouloir nuire à la nature et donc ce que nous faisons d’abord c’est prévenir le public sur les dangers de la cueillette de ces fleurs, nous explique Stéphane Vanwijnsberghe, garde forestier et chef de sous-division forêt et nature à Bruxelles Environnement. "Mais s’il y a récidive, un nouvel avertissement sera envoyé, avant une possible amende de 50 euros minimum".

Si la cueillette de l’ail des ours est interdite, c’est avant tout pour protéger les sols et conserver cette espèce. "En retirant la plante, on retire la partie reproductrice des plantes. Si c’est fait à grande échelle, cela peut mener à la disparition de cette espèce, ajoute le garde forestier.